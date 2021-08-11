В Москве активистку, которая 10 часов просидела на дереве с арбалетом в руках, отправили под административный арест

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Активистку Ольгу Кузьмину, которая провела акцию протеста на дереве в московском парке, отправили под административный арест сроком на шесть суток, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Бабушкинского районного суда.

Кузьмину признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции).

Ольга Кузьмина утром 9 августа забралась на дерево в Бабушкинском парке и провела там около 10 часов, держа в руках арбалет. Таким образом Кузьмина протестовала против строительства дома в рамках реновации в Янтарном проезде.

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