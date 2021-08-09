В Москве задержали активистку, которая около 10 часов просидела на дереве с арбалетом в руках

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В Москве задержали активистку Ольгу Кузьмину, которая привязала себя к дереву в Бабушкинском парке на высоте около 20 метров. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Кузьмина находилась на дереве с утра 9 августа, таким образом выступая против строительства дома по улице Янтарный проезд в рамках программы реновации. По ее словам, здание возводится с нарушением строительных норм и ухудшает качество жизни в соседних домах, сообщила Sota.

При себе у женщины был арбалет, который она обещала применить, если ее попытаются насильно снять с дерева.

Спустя около 10 часов после начала акции полицейские, надев бронежилеты и щиты, залезли на дерево по пожарной лестнице и сняли Кузьмину. Ее доставили в отдел полиции по Лосиноостровкому району.

Кузьминой вменяют статьи о неподчинении полицейским (часть 1 статьи 19.3 КоАП) и повторном нарушении правил участия в акции (часть 8 статьи 20.8 КоАП), сообщил приехавший к активистке адвокат «ОВД-Инфо» Сергей Тельнов.

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