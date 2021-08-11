Навальному предъявили еще одно обвинение. На этот раз — в создании организации, «посягающей на личность и права граждан»
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Следственный комитет РФ объявил о предъявлении обвинений Алексею Навальному по делу о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.
Следствие вменяет оппозиционеру создание и руководство «Фондом борьбы с коррупцией», деятельность которого «была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний». В частности, утверждает СК, Алексей Навальный вместе с другими руководителями ФБК Леонидом Волковым и Иваном Ждановым распространяли в интернете призывы к участию в несогласованных митингах в январе 2021 года.
Уголовное дело было заведено в феврале 2021 года, но известно о нем стало только в конце апреля. По части 2 статьи 239 УК РФ Навальному может грозить штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы, ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.
Алексей Навальный отбывает наказание по делу «Ив Роше» в ИК-2 во Владимирской области с марта 2021 года. Всего политику предстоит провести в заключении примерно два с половиной года. В июне структуры, связанные с Навальным, признали «экстремистскими организациями». По решению суда с начала августа они ликвидированы.