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Следственный комитет РФ объявил о предъявлении обвинений Алексею Навальному по делу о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.

Следствие вменяет оппозиционеру создание и руководство , деятельность которого «была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний». В частности, утверждает СК, Алексей Навальный вместе с другими руководителями ФБК Леонидом Волковым и Иваном Ждановым распространяли в интернете призывы к участию в несогласованных митингах в январе 2021 года.

Уголовное дело было заведено в феврале 2021 года, но известно о нем стало только в конце апреля. По части 2 статьи 239 УК РФ Навальному может грозить штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы, ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

Алексей Навальный отбывает наказание по в ИК-2 во Владимирской области с марта 2021 года. Всего политику предстоит провести в заключении примерно два с половиной года. В июне структуры, связанные с Навальным, признали «экстремистскими организациями». По решению суда с начала августа они ликвидированы.

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