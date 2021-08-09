«Обыски стали привычным явлением». Ивану Сафронову ужесточили условия содержания в СИЗО после публикации в «Ведомостях»
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Журналист и советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов, обвиняемый по делу о государственной измене, передал через своих адвокатов, что ему ужесточили условия содержания в СИЗО «Лефортово». Об этом сообщается в телеграм-канале «Канал собаки Павлова», который принадлежит адвокату журналиста Ивану Павлову.
В сообщении сказано, что после выхода колонки Сафронова в газете «Ведомости» в июле, журналиста перевели в другую камеру, расположенную возле карцера. Новая камера отличается усиленными мерами безопасности: перед дверью стоит дополнительная решетка, а у окна установлена сигнализация
Обыски стали привычным явлением, а руководящий персонал постоянно просит его не делать глупости, но не уточняет, какие именно.
23 июля газета «Ведомости» выпустила колонку Сафронова, в которой он рассказал о работе следствия по делам о госизмене, а также сообщил, что не стал заключать досудебное соглашение со следствием.
Спустя несколько часов после публикации материал исчез с сайта «Ведомостей», а сам сайт, как сообщили в издании, подвергся DDoS-атаке. Через некоторое время доступ к сайту восстановили, но колонка Сафронова осталась недоступна.
Сафронов, комментируя это, сказал, что «удивлен, что статья смогла задеть столь высоких людей».
Адвоката Ивана Павлова, представляющего интересы Ивана Сафронова, в апреле задержали по обвинению в разглашении данных предварительного расследования по делу Сафронова. В качестве меры пресечения Павлову назначили запрет определенных действий: ему нельзя общаться со свидетелями по его делу, пользоваться интернетом и телефоном.
В конце июля Ивана Сафронова допросили как свидетеля по делу Павлова, после чего они лишились возможности общаться друг с другом. Павлов остался представителем Сафронова.