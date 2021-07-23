С сайта «Ведомостей» исчезла колонка Ивана Сафронова. После этого издание сообщило о DDoS-атаке

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Сайт «Ведомостей» днем 23 июля временно недоступен. Как пояснила директор по коммуникациям издания Гузель Хайретдинова, сайт подвергся DDoS-атаке.

«Весь сайт упал, все технические службы направлены на то, чтобы восстановить сайт», — сообщила она «Медузе».

Сайт перестал открываться через несколько часов после того, как на нем была опубликована колонка журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, находящегося в СИЗО «Лефортово» по подозрению в госизмене. Первым пропал доступ к этому материалу, а затем и ко всему сайту.

Хайретдинова, в свою очередь, подчеркнула, что «речь не о конкретном каком-то материале». «У нас технической сбой, DDoS-атака, весь сайт упал», — повторила она.

Анонс колонки Сафронова по-прежнему доступен в телеграм-канале «Ведомостей».

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