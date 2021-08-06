Двух белорусских тренеров отстранили от Олимпиады из-за попытки отправить бегунью Кристину Тимановскую в Беларусь

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Международный олимпийский комитет (МОК) лишил аккредитаций двух членов белорусской делегации на Олимпиаде в Токио из-за дела легкоатлетки Кристины Тимановской.

Речь идет про тренеров Юрия Моисевича и Артура Шумака. Они уже покинули Олимпийскую деревню по предписанию МОК.

Ранее Тимановская заявила, что Моисевич и Шумак принуждали ее сняться с Олимпиады и вернуться в Беларусь. В интернете была опубликована запись разговора спортсменки с ними.

1 августа Национальный олимпийский комитет Беларуси снял Кристину Тимановскую с Олимпиады в Токио. От нее потребовали вернуться в Беларусь. Это произошло вскоре после того, как Тимановская раскритиковала руководство белорусской олимпийской сборной.

Приехав в аэропорт Токио, Тимановская попросила полицию о помощи. Она заявила, что боится задержания в Беларуси. Спортсменка осталась в Японии и получила польскую гуманитарную визу. 4 августа она прибыла в Польшу.

МОК назначил дисциплинарную комиссию для расследования дела Тимановской.

После случившегося с Тимановской в Беларусь из Германии решила не возвращаться спортсменка Яна Максимова, выступающая в многоборье.

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