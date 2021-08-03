«Там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни». Легкоатлетка Яна Максимова отказалась возвращаться в Беларусь

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Белорусская спортсменка Яна Максимова, выступающая в многоборье, отказалась возвращаться в Беларусь. Она сообщила в инстаграме, что останется в Германии, где сейчас находится вместе с семьей.

«Долго думая и размышляя, мы приняли решение не возвращаться в Беларусь. К огромному сожалению, сейчас там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни… Здесь [в Германии] есть возможность дышать полной грудью и быть одним из тех, кто борется за свободу своих людей, друзей, родных и близких. Мы обязательно победим», — написала Яна Максимова.

Вместе с Максимовой в Германии находится ее муж, Андрей Кравченко, который стал серебряным призером Олимпиады 2008 года в десятиборье.

В июне Яна Максимова выиграла Кубок Беларуси по многоборьям, но не выполнила олимпийский квалификационный норматив, поэтому не участвовала в Олимпиаде в Токио.

В 2013 году Яна Максимова стала серебряным призером чемпионата Европы в помещении в пятиборье.

1 августа Национальный олимпийский комитет Беларуси снял с Олимпиады в Токио бегунью Кристину Тимановскую, которая раскритиковала спортивных функционеров за то, что ее без предупреждения заявили на дополнительную дистанцию на Играх. Приехав в аэропорт Токио для вылета в Беларусь, Тимановская попросила полицию о помощи. Спортсменка осталась в Японии, после чего получила польскую гуманитарную визу. Она отправится в Варшаву 4 августа.

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