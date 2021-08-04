Бегунья Кристина Тимановская, отказавшаяся возвращаться в Беларусь, прибыла в Польшу

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Белорусская спортсменка Кристина Тимановская, которую сняли с Олимпиады и заставляли вернуться в Беларусь после критики спортивных чиновников, приехала в Польшу, которая выдала ей гуманитарную визу.

В ночь на 4 августа Тимановская улетела из Токио. Первоначально предполагалось, что она сразу же отправится в Польшу, но в последний момент она пересела на самолет до Вены. Из Австрии она отправилась в Польшу на другом самолете.

1 августа Национальный олимпийский комитет Беларуси снял с Олимпиады в Токио бегунью Кристину Тимановскую. Это случилось после того, как она раскритиковала спортивных чиновников за то, что ее без предупреждения заявили на дополнительную дистанцию. От спортсменки потребовали вернуться в Беларусь. Приехав в аэропорт Токио, она попросила полицию о помощи, а затем обратилась за поддержкой к Международному олимпийскому комитету. Тимановская попросила политическое убежище в Польше. Ее муж, тренер Арсений Зданевич, покинул Беларусь. Как и жена, он получил польскую гуманитарную визу.

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