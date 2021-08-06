Борец Заурбек Сидаков принес России 17-е золото Олимпиады

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Борец вольного стиля Заурбек Сидаков стал победителем Олимпийских игр в категории до 74 килограммов.

В финальном бою Сидаков оказался сильнее Магомедхабиба Кадимагомедова, выступающего за Белоруссию.

Золотая медаль Сидакова стала для российской команды 17-й на токийской Олимпиаде. В общем медальном зачете россияне идут на пятом месте, уступая одну золотую медаль сборной Великобритании.

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