Борец Заурбек Сидаков принес России 17-е золото Олимпиады
Источник: Международный олимпийский комитет
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Борец вольного стиля Заурбек Сидаков стал победителем Олимпийских игр в категории до 74 килограммов.
В финальном бою Сидаков оказался сильнее Магомедхабиба Кадимагомедова, выступающего за Белоруссию.
Золотая медаль Сидакова стала для российской команды 17-й на токийской Олимпиаде. В общем медальном зачете россияне идут на пятом месте, уступая одну золотую медаль сборной Великобритании.