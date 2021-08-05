«Никаких стекол и решеток. Любимый человек рядом». Юлия Навальная рассказала о первом длительном свидании с мужем

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Супруга политика Алексея Навального Юлия рассказала о первом длительном свидании с мужем с момента его заключения под стражу.

Навальная рассказала, что длительное свидание продолжается три дня «в отдельном закрытом пространстве с комнатами для свиданий и кухней». По ее словам, в колонии, где сидит Навальный, «все это очень приличного вида и похоже на двухзвездочную гостиницу, даже картины на стенах висят».

Навальная отметила, что перед свиданием охрана, помимо личного обыска, тщательно проверяла еду, которую она привезла. «Охрана внимательно проверяет борщ на наличие телефона внутри, разрезает рандомный пирожок или персик на предмет героина и нюхает все напитки на предмет алкоголя», — отметила жена политика.

Алексей Навальный находится в ИК-2 во Владимирской области с марта 2021 года. Всего политику предстоит провести в заключении примерно два с половиной года.

Заключенным колоний общего режима предоставляется до четырех длительных свиданий в год. Видеться можно с супругами, родителями, детьми, бабушками/дедушками или внуками.

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