Россия опустилась на пятое место в медальном зачете Олимпиады. В девятый день Игр россияне взяли восемь наград
Источник: Международный олимпийский комитет
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По итогам девятого дня Олимпиады в Токио Россия потеряла четвертое место в неофициальном медальном зачете Игр, пропустив вперед Австралию.
В девятый день российские атлеты получили восемь медалей:
- Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев, теннис (золото);
- Елена Веснина и Аслан Карацев, теннис (серебро);
- Карен Хачанов, теннис (серебро);
- Анастасия Ильянкова, гимнастика (серебро);
- Тимур Сафин, Кирилл и Антон Бородачевы, Владислав Мыльников, фехтование на рапирах (серебро);
- Имам Хатаев, бокс (бронза);
- Андрей Замковой, бокс (бронза).
Всего у россиян на данный момент 44 медали: 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых. Выше российской сборной в медальном зачете стоят Австралия (14-3-14), Япония (17-5-9), США (20-23-16) и Китай (24-14-13).