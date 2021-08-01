Россия опустилась на пятое место в медальном зачете Олимпиады. В девятый день Игр россияне взяли восемь наград

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По итогам девятого дня Олимпиады в Токио Россия потеряла четвертое место в неофициальном медальном зачете Игр, пропустив вперед Австралию.

В девятый день российские атлеты получили восемь медалей:

Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев, теннис (золото);

Елена Веснина и Аслан Карацев, теннис (серебро);

Карен Хачанов, теннис (серебро);

Анастасия Ильянкова, гимнастика (серебро);

Тимур Сафин, Кирилл и Антон Бородачевы, Владислав Мыльников, фехтование на рапирах (серебро);

Имам Хатаев, бокс (бронза);

Андрей Замковой, бокс (бронза).

Всего у россиян на данный момент 44 медали: 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых. Выше российской сборной в медальном зачете стоят Австралия (14-3-14), Япония (17-5-9), США (20-23-16) и Китай (24-14-13).

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