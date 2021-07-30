Собянин разрешил москвичам не носить перчатки в общественных местах

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, отменяющий обязательное ношение перчаток в транспорте, в магазинах и в других общественных местах. Об этом сообщается на официальном сайте Собянина.

Мэр объяснил отмену требования о ношении перчаток тем, что в Москве улучшается ситуация с коронавирусом.

Благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики количество вновь выявляемых случаев ковида снизилось в 2,2 раза, число госпитализаций — в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня.

Использование масок остается обязательным. Это требование будет действовать, пока число новых случаев коронавируса в Москве «не сократится до минимальных значений», заявил Собянин.

Мэрия Москвы обязала жителей города носить маски и перчатки в общественных местах и на работе в мае 2020 года.

В июне 2021-го в Москве резко выросла заболеваемость коронавирусом из-за распространения штамма «дельта». С 16 июня в городе была введена обязательная вакцинация для сотрудников определенных сфер.

Спустя месяц после введения обязательной вакцинации Сергей Собянин сообщил, что как минимум первую дозу вакцины от коронавируса получили 3,8 миллиона жителей Москвы, из них два миллиона прошли полную вакцинацию.

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