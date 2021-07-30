Роскомнадзор потребовал заблокировать ютьюб-канал «Навальный Live»

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Роскомнадзор потребовал от видеохостинга YouTube заблокировать канал оппозиционера Алексея Навального «Навальный Live». Об этом сообщила продюсер канала Любовь Соболь.

По ее словам, вечером 26 июля на почту «Навальный Live» поступило письмо от YouTube. В нем говорилось, что Роскомнадзор добавил адрес канала в список запрещенных материалов. Аналогичное уведомление от YouTube поступило и в адрес личного канала Соболь.

Соболь заявила, что требование Роскомнадзора незаконно, потому что решение суда о признании экстремистской организацией еще не вступило в силу и потому что блокировке могут подвергаться лишь отдельные материалы, а не весь ютьюб-канал или другой ресурс.

Команда Навального будет оспаривать блокировку и ее попытки в судах и в администрации YouTube, сказала Соболь.

У ютьюб-канала «Навальный Live» 2,43 миллиона подписчиков, у личного ютьюб-канала Соболь — 61 тысяча подписчиков.

С 26 июля Роскомнадзор заблокировал сайт Алексея Навального и еще более 40 ресурсов, связанных с . В ведомстве заявили, что они используются для экстремистской деятельности.

27 июля стало известно, что Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать каналы соратников Навального Леонида Волкова, Владимира Милова и Георгия Албурова. Ведомство заявило, что они содержат призывы к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности и участию в несогласованных массовых мероприятиях.

28 июля Соболь сообщила о требовании заблокировать ее аккаунт в твиттере.

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