Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать каналы соратников Алексея Навального
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Роскомнадзор направил компании Google (владеет YouTube) письма с требованием заблокировать ютьюб-каналы российских оппозиционеров Леонида Волкова, Владимира Милова и Георгия Албурова. Об этом все трое сообщили в твиттере.
Леонид Волков опубликовал письмо Роскомнадзора, где сказано, что его аккаунт якобы содержит «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, информационные материалы организаций, признанных нежелательными».
Ютьюб-канал Волкова внесли в «список запрещенных материалов». YouTube предупредил его, что, если Волков не удалит контент, сервис заблокирует его страницу.
Владимир Милов рассказал, что его аккаунт также включили в «список запрещенных материалов». YouTube попросил Милова удалить контент, иначе канал заблокируют.
Георгий Албуров без подробностей сообщил, что Роскомнадзор требует заблокировать его ютьюб-аккаунт.
На аккаунт Волкова подписаны более 120 тысяч пользователей, на аккаунт Милова — почти 250 тысяч пользователей, на аккаунт Албурова — около одной тысячи.
26 июля стало известно, что Роскомнадзор заблокировал сайт Алексея Навального и еще более 40 ресурсов, связанных с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК). В Роскомнадзоре заявили, что сайты «используются для пропаганды и продолжения запрещенной экстремистской деятельности».