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Роскомнадзор потребовал от Twitter заблокировать аккаунт Любови Соболь

Источник: Любовь Соболь

Соратница Алексея Навального, юрист ФБК Любовь Соболь сообщила, что Роскомнадзор направил уведомление Twitter о блокировке ее аккаунта.

Роскомнадзор заявил, что в аккаунт Соболь используется для «пропаганды деятельности и реализации мероприятий» структур Алексея Навального, которые суд в июне объявил экстремистскими организациями.

С 26 июля Роскомнадзор заблокировал сайт Алексея Навального и еще более 40 ресурсов, связанных с ФБК. В ведомстве заявили, что эти сайты «используются для пропаганды и продолжения запрещенной экстремистской деятельности». 

27 июля стало известно, что Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать каналы соратников Навального Волкова, Владимира Милова и Георгия Албурова.

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