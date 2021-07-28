К главному редактору The Insider пришла полиция

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Полиция Москвы пришла домой к главному редактору издания Роману Доброхотову.

«Видимо у меня обыск. Стучится полиция», — написал он в своем твиттере. Он также сообщил, что сейчас ему не помешал бы адвокат.

23 июля Минюст РФ внес The Insider в реестр СМИ — «иноагентов». Тогда Доброхотов заявлял, что The Insider продолжит свою работу в обычном режиме и не будет подчиняться российскому законодательству, поскольку зарегистрировано в Латвии.

Издание The Insider было основано в 2013 году, оно специализируется на журналистских расследованиях. Среди наиболее известных расследований издания — выпущенные совместно с группой Bellingcat материалы о причастности России к крушению малайзийского «Боинга» над Донбассом, а также об отравлении Алексея Навального.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег