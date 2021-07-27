Зеркало сайта Навального заблокировали в России с помощью оборудования для изоляции Рунета

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Роскомнадзор заблокировал зеркало сайта Алексея Навального, размещенное по адресу navalny.app. Как сообщает «Роскомсвобода», блокировка зеркала началась еще до его появления в реестре запрещенных сайтов.

Сайт navalny.app начал работу в ночь на 27 июля. Уже с восьми утра, как сообщил создатель зеркала Владислав Здольников, его начали блокировать с помощью ТСПУ — оборудования, которое операторы связи были обязаны установить по .

Здольников назвал случившееся первым случаем, когда ТСПУ использовали для блокировки сайтов. До этого с помощью этого оборудования Роскомнадзор замедлял твиттер.

К вечеру 27 июля сайт navalny.app появился в реестре Роскомнадзора. Основанием для его блокировки было указано то же решение Генпрокуратуры от 15 июня, что и для оригинального сайта navalny.com.

Роскомнадзор заблокировал сайт Алексея Навального и еще более 40 ресурсов, связанных с , 26 июля. В ведомстве заявили, что эти сайты «используются для пропаганды и продолжения запрещенной экстремистской деятельности».

Читайте также

Российские власти хотят изолировать интернет. Теперь у нас будет как в Китае? Отвечает технический директор «Роскомсвободы» Станислав Шакиров

Читайте также

Российские власти хотят изолировать интернет. Теперь у нас будет как в Китае? Отвечает технический директор «Роскомсвободы» Станислав Шакиров

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег