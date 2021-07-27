Сайт и соцсети телеканала «Белсат» признали экстремистскими

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Суд в Гомеле 27 июля признал экстремистскими сайт и социальные сети белорусского оппозиционного телеканала «Белсат».

Решение было вынесено на основании материалов проверки Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси, сообщило ведомство в своем телеграм-канале.

Напомним, распространение (репост) информации из экстремистских источников влечет административную ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста.

«Белсат» начал вещание в 2007 году. Проект был создан как структурная единица Польского телевидения с финансированием со стороны министерства иностранных дел Польши.

В феврале 2021 года суд в Минске приговорил к двум годам колонии сотрудниц «Белсата» Дарью Чульцову и Екатерину Бахвалову (псевдоним — Андреева), которые в ноябре 2020-го вели стрим с акции памяти погибшего сторонника оппозиции Романа Бондаренко. Акцию разогнала милиция, журналисток «Белсата» признали виновными в ее организации.

После протестов 2020 года СМИ и некоммерческие организации в Беларуси массово закрывают, а их сотрудников задерживают. В июне МВД Беларуси потребовало признать экстремистскими сайт и соцсети Tut.by — крупнейшего белорусского онлайн-издания, которое за месяц до этого было заблокировано, а более 10 его сотрудников попали под арест.

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