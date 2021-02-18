Журналисток «Белсата» приговорили к двум годам колонии за стрим протестов в Минске

Суд Фрунзенского района Минска приговорил сотрудниц польского телеканала «Белсат» Дарью Чульцову и Екатерину Бахвалову (псевдоним — Андреева) к двум годам колонии общего режима каждую. Их признали виновными в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.

15 ноября 2020 года журналистки вели стрим с акции памяти Романа Бондаренко на в Минске, которую разогнала милиция.

По версии следствия, сотрудницы «Белсата» якобы осуществили сбор протестующих «путем озвучивания информации» в прямом эфире, что затем привело к остановке общественного транспорта.

Часть 1 статьи 342 УК, по которой предъявили обвинение журналисткам, предполагает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Прокуратура просила для сотрудниц «Белсата» два года колонии.

Белорусские правозащитники признали Чульцову и Бахвалову политзаключенными.