Избирком не пустил на выборы бывшую главу штаба Навального в Петербурге

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Территориальная избирательная комиссия Петроградского района Санкт-Петербурга аннулировала выдвижение бывшей главы Ирины Фатьяновой на выборы в Законодательное собрание города.

Как пишет «Фонтанка», решение было принято по итогам проверки министерства юстиции и прокуратуры, которая постановила, что Фатьянова продолжает иметь отношение к запрещенным в России организациям.

«По результатам проверки 27 июля Ирина Фатьянова имеет ограничения и не имеет права на участие в выборах. <…> Установлено, что Фатьянова являлась руководителем регионального отделения общественного объединения, причастного к экстремистской деятельности, деятельность которого данным решением суда запрещена», — цитирует издание решении комиссии.

Фатьянова выдвигалась на выборы как независимый кандидат и на момент решения ЦИК собрала более половины необходимых подписей.

В июне Мосгорсуд признал «экстремистскими организациями» , и штабы Навального. В том же решении суд объявил о немедленном прекращении деятельности этих организаций. Ранее Госдума приняла закон, который запрещает людям, причастным к «экстремистским организациям», участвовать в выборах любых уровней.

Ранее в Москве на основании причастности к деятельности «экстремистской организации» отказали в участии в выборах политику Илье Яшину и бывшему главе штаба Навального Олегу Степанову.

В Мурманске бывшая глава штаба Навального Виолетта Грудина объявила голодовку — после того, как она объявила о намерении участвовать в местных выборах, на нее завели уголовное дело о нарушении санитарных норм и принудительно госпитализировали.

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