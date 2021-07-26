Бывшая глава штаба Навального в Мурманске объявила голодовку. Ее принудительно госпитализировали по «ковидной» статье

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Бывшая глава в Мурманске Виолетта Грудина, которую принудительно госпитализировали для лечения ковида, объявила голодовку в местной больнице. Об этом она написала в фейсбуке.

Грудина требует, чтобы администрация медицинского учреждения передала в избирательную комиссию Мурманска ее документы о выдвижении кандидатом в депутаты городского совета на сентябрьских выборах.

Обращаю внимание общества и государства, что переданные мной на имя главного врача документы, в ТИК по состоянию на 25.07.2021 года не поступили, моему доверенному лицу не передавались, мне также не возвращались. При этом по состоянию на 26.07.2021 года сам Амозов Аркадий Михайлович, победитель в праймериз от «Единой России» подал свои документы о самовыдвижении в ТИК, а мои незаконно удерживает, воспрепятствуя моему выдвижению и незаконно лишая меня личной свободы и права быть избранной, изолируя своей властью в подведомственной ему ковидном стационаре.

В середине июля Виолетту Грудину, публично заявившую о намерении баллотироваться в городской совет Мурманска, принудительно госпитализировали по судебному иску местного Роспотребнадзора. В отношении активистки возбудили уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, по которой ей грозит до двух лет лишения свободы. Грудину обвиняют в нарушении условий изоляции во время лечения коронавируса, который она перенесла в июне.

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