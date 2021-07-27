Чечня первой из российских регионов отчиталась о вакцинации 60% взрослого населения

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Чечня первой из российских регионов достигла показателя в 60% вакцинированного от ковида взрослого населения. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов.

Мы достаточно быстро подняли темпы вакцинации: если помните, было обращение главы республики, после которого люди активно начали прививаться. Из 909 тысяч взрослого населения 568 тысяч уже вакцинированы.

Утром 27 июля вице-премьер Чечни Вахит Усмаев заявил, что для непривитых в республике устанавливаются дополнительные ограничения — в частности, им нельзя будет ходить в мечети и пользоваться общественным транспортом.

Региональный Роспотребнадзор 27 июля ввел обязательную вакцинацию для чиновников и работников транспорта и сферы услуг — в течение следующего месяца вакцинироваться должны будут 90% людей, принадлежащих к этим категориям.

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