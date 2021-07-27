В Чечне запретили ходить в мечети и магазины без сертификата о вакцинации
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Власти Чечни запретили людям, которые не сделали прививку от коронавируса, посещать мечети и магазины, а также пользоваться общественным транспортом. Об этом вице-премьер Чечни Вахит Усмаев сообщил на расширенном совещании правительства республики и глав районов региона.
«При посещении мечетей обязательное требование на наличие справок и сертификатов о вакцинации. Во всех точках розничной торговли… проводится также проверка на наличие справок и сертификатов. Также на общественном транспорте вводится требование на наличие у пассажиров масок, справок и сертификатов», — сказал Усмаев.
Замглавы чеченского правительства не уточнил, что он имеет в виду под справками — документы о перенесенном COVID-19, об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус или о медицинском отводе от прививки.
27 июля управление Роспотребнадзора по Чечне объявило об обязательной вакцинации от коронавируса работников разных сфер, в том числе здравоохранения, общественного питания, бытовых услуг, красоты.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в этот же день сообщил, что в 11 из 17 районах республики привились 60% взрослого населения. «Мы не должны останавливаться на отметке 60%, а привить все взрослое население!» — заявил Кадыров.