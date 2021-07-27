В Чечне запретили ходить в мечети и магазины без сертификата о вакцинации

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Власти Чечни запретили людям, которые не сделали прививку от коронавируса, посещать мечети и магазины, а также пользоваться общественным транспортом. Об этом вице-премьер Чечни Вахит Усмаев сообщил на расширенном совещании правительства республики и глав районов региона.

«При посещении мечетей обязательное требование на наличие справок и сертификатов о вакцинации. Во всех точках розничной торговли… проводится также проверка на наличие справок и сертификатов. Также на общественном транспорте вводится требование на наличие у пассажиров масок, справок и сертификатов», — сказал Усмаев.

Замглавы чеченского правительства не уточнил, что он имеет в виду под справками — документы о перенесенном COVID-19, об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус или о медицинском отводе от прививки.

27 июля управление Роспотребнадзора по Чечне объявило об обязательной вакцинации от коронавируса работников разных сфер, в том числе здравоохранения, общественного питания, бытовых услуг, красоты.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в этот же день сообщил, что в 11 из 17 районах республики привились 60% взрослого населения. «Мы не должны останавливаться на отметке 60%, а привить все взрослое население!» — заявил Кадыров.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег