Производство вакцин и сывороток в России выросло в шесть раз за месяц

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Объем производства сывороток и вакцин в ампулах в России в июне 2021 года вырос до 783 тысячи штук. Это в 6,4 раза больше, чем в мае 2021 года и в пять раз больше, чем в июне 2020-го, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

За первые шесть месяцев 2021 года в России произвели в общей сложности 2,9 миллиона ампул сывороток и вакцин. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2020 года (1,5 миллиона штук).

Росстат не уточняет, выпуск каких именно вакцин увеличился. РБК предполагает, что резкий рост производства в этой сфере произошел за счет выпуска препаратов от коронавируса.

В России зарегистрированы четыре вакцины — «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт» (первый компонент двухкомпонентной вакцины «Спутник V»). Результаты клинических испытаний были опубликованы только у «Спутника V».

Вакцину «Спутник V» выпускают во флаконах и ампулах, «ЭпиВакКорону», «КовиВак» — только в ампулах.

Спрос на вакцины от коронавируса в России резко вырос в июне, когда Москва, а вслед за ней еще более 30 регионов объявили об обязательной вакцинации работников определенных сфер. Несколько регионов столкнулись с нехваткой первого компонента двухкомпонентного «Спутника V».

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