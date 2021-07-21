Напавшего на школу в Казани Ильназа Галявиева признали невменяемым

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Ильназ Галявиев, напавший 11 мая на учеников и учителей в школе в Казани, был невменяем в момент совершения преступления, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) Москвы.

«По нашей информации, государственный Научный Центр Социальной и Судебной Психиатрии им. В. П. Сербского признал казанского стрелка Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств».

Подробности экспертизы и расследования дела, заявили в ОНК, будут объявлены позднее.

Обновление: В Следственном комитете РФ заявили ТАСС, что комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза Галявиева «еще продолжается».

В СК ранее заявили, что Галявиеву был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга, но на учете у психиатра и нарколога он не состоял.