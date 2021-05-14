СК вернулся к делу о самоубийстве студента колледжа, где учился Ильназ Галявиев. Погибший тоже называл себя богом и одевался в черную одежду

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Здание колледжа ТИСБИ в Казани «Бизнес-Online»

Следственный комитет возобновил работу по ранее закрытому делу о самоубийстве 17-летнего студента колледжа, в котором учился Ильназ Галявиев, который 11 мая открыл стрельбу в школе в Казани, в результате чего погибли семеро детей и двое взрослых. С просьбой проверить, есть ли связь между самоубийством студента и стрельбой в школе, в СК обратилась мать погибшего студента Наталья Андреева.

Андреева в интервью RT рассказала, что ее сын Даниил совершил самоубийство 10 мая 2020 года — за год и один день до стрельбы. Он учился в колледже на курс младше Галявиева.

За несколько месяцев до самоубийства у Даниила уже были две попытки суицида. После этого его положили в психиатрическую больницу, где он провел месяц. В начале 2020 года он отказался возвращаться в колледж, после чего сначала перевелся на заочное отделение, а затем отчислился.

Андреева рассказала «Интерфаксу», что в последние месяцы жизни поведение сына изменилось. Он отдалился от родных, начал одеваться в черное и проявлять агрессию.

Он стал очень агрессивным, оделся в черную одежду, носил маску и капюшон, говорил, что он бог, и резко оттолкнул семью. Перестал называть отчима отцом и стал называть Максимом, хотя с детства называл его папой. Когда я увидела этого [Галявиева] и то, что он говорил, я увидела своего ребенка. Он говорил те же слова, что и мой сын.

По факту суицида было возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства, однако состава преступления следователи не обнаружили, после чего дело закрыли.

По словам Андреевой, 13 мая ее вызвали на беседу в Следственный комитет. Там ей сообщили, что «дело взято сейчас под контроль и будет вновь поднято». Будет ли изменен процессуальный статус дела, из слов Андреевой неясно; СК официальных комментариев об этом пока не давал.

Галявиев, учившийся в колледже ТИСБИ на четвертом курсе, был отчислен в апреле из-за академической задолженности, в учебном заведении его характеризовали как «тихого и неконфликтного студента». Уже после стрельбы в школе, на первом допросе Галявиев заявил, что летом 2020 года в нем «начал пробуждаться монстр» и он начал «еще больше всех ненавидеть» — а два месяца назад он осознал себя «богом». За несколько дней до преступления он завел телеграм-канал, где писал, что «в мире не должно остаться живности, это ошибка вселенной», и заявлял, что «убьет огромное количество биомусора». Позже в СК заявили, что у Галявиева диагностировали заболевание головного мозга и ранее он неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями.

Ректор ТИСБИ Нэлла Прусс 14 мая заявила, что несколько месяцев назад Галявиев предлагал одному из сокурсников «вступить в секту». Об этом же рассказал одногруппник стрелка, по его словам, на это никто не обратил внимания, так как это сочли шуткой. О какой именно секте идет речь, они не уточнили.

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