Бывшие члены ОНК Петербурга рассказали, что шум в «Крестах» в день финала Евро-2020 был вызван не просмотром футбола, а бунтом

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Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Петербурга Елена Шахова и Роман Ширшов получили информацию о том, что в ночь на 12 июля в петербургском СИЗО «Кресты» прошел бунт. Об этом говорится в телеграм-канале .

Шахова и Ширшов прибыли в «Кресты» 18 июля. Они обнаружили в спецблоке изолятора двоих заключенных с телесными повреждениями. Те рассказали, что 11 июля в камерах было душно из-за неработающей вентиляции и невозможности полностью открыть форточки. В одной из камер заключенные вынули часть окна, а затем игнорировали просьбы сотрудников вернуть ее на место. Это закончилось внеплановым обыском камеры и избиением двоих заключенных. В ответ в других камерах начали кричать, поджигать вещи и выбрасывать их из окон. Именно это, как утверждается, попало на видео из «Крестов», снятых в ночь на 12 июля.

Ранее во ФСИН заявили, что крики и шум, которые доносились из «Крестов» в ночь на 12 июля, были связаны с тем, что заключенные смотрели финал чемпионата Европы по футболу. «Фонтанка» писала, что после матча им дали 10 минут на «выражение радости или расстройства».

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