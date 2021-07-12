Заключенным СИЗО «Кресты» в Петербурге разрешили посмотреть финал Евро-2020 и «выразить эмоции». Жители ближайших домов пожаловались на шум

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

В Санкт-Петербурге в ночь на 12 июля местные жители пожаловались на шум из изолятора «Кресты». Как пишет «Фонтанка», это произошло из-за того, что в учреждении заключенные смотрели финал чемпионата Европы по футболу.

По данным издания, посмотреть матч в изоляторе разрешил начальник СИЗО. После финала заключенным дали 10 минут на «выражение радости или расстройства».

В соцсетях местные жители сообщали, что из СИЗО были слышны крики и громкие стуки; из окон вылетали горящие предметы.

В пресс-службе управления ФСИН по региону агентству ТАСС подтвердили, что шум в изоляторе был из-за просмотра матча. «Одновременное выражение эмоций болельщиков стало слышно на прилегающей территории СИЗО-1 в связи с высокой численностью лиц, содержащихся в учреждении под стражей», — заявил представитель ведомства.

В финале Евро-2020 сборная Италии обыграла команду Англии в серии послематчевых пенальти.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег