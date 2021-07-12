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Перед финалом кажется, что вся Европа ополчилась против Англии — все дело в очень сомнительном пенальти датчанам, благодаря которому англичане впервые в истории оказались в финале чемпионата. К тому же итальянцы весь турнир играли ну очень симпатично. Но англичанам-то какое до этого дело — это их финал, в Лондоне, на главном стадионе страны — «Уэмбли», да еще и со зрителями. И они их не разочаровывают: 3 минута, контратака после итальянского углового, навес — одинокий Люк Шоу пробивает Джанлуиджи Доннарумму. Дальше итальянцы забирают мяч себе, атакуют, но не то, чтобы слишком остро — англичане отвечают контратаками, тоже довольно вялыми. И так аж до 67-й минуты: угловой итальянцев, неразбериха в английской штрафной, удар, вратарь, штанга — Леонардо Бонуччи добивает с метра. Кажется, итальянцы вот-вот забьют второй — какой выход один на один не реализовал Марко Верратти! Но нет, англичане отбиваются, даже перехватывают инициативу — и все-таки дополнительное время. Но и там ничего особо не меняется, результат тот же. А значит, серия пенальти!!! Уф, их очень много на этом Евро. Итальянцы начинают и забивают, англичане — тоже, второй итальянский удар — Джорджан Пикфорд забирает!!! Опять по голу, и удар Маркуса Рэшфорда, которого выпустили специально под пенальти — штанга!!! Итальянцы свой забили и сравняли счет. Очередь Джейдона Санчо, еще одного выпущенного на пенальти — Доннарумма берет, и теперь уже итальянцы впереди. Если сейчас они забивают — победа, но Пикфорд тоже отбивает!!! Вот это нервы… Но теперь англичанам надо забивать. К мячу подходит Букайо Сака, разбегается, удар — ДОННАРУММИЩЕ!!! Тащит! Италия — чемпион Европы впервые с 1968 года, а ведь как было бы красиво, если бы англичане взяли свой первый Евро сразу после «Брекзита» (простите главного специалиста «Медузы» по этой теме). И зачем было изобретать футбол, если в него не выигрывать?

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