Украинские футбольные клубы обязали выступать в форме с лозунгами «Слава Украине!» и «Героям слава!»

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Украинская ассоциация футбола (УАФ) обязала футбольные клубы украинской премьер-лиги (УПЛ) выступать в форме, на которой размещены лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!». Об этом говорится в регламенте УПЛ на сезон 2021/2022 (.pdf).

В документе сказано, что во время матчей УПЛ на футболках игроков «должна быть размещена официальная большая эмблема УАФ с официальными лозунгами, утвержденными исполнительным комитетом УАФ».

В приложении к регламенту опубликован образец эмблемы, где нарисована карта Украины с изображением Крыма, Донецка и Луганска и написаны упомянутые выше лозунги на украинском языке.

В июне Украинская ассоциация футбола перед чемпионатом Европы по футболу представила форму игроков национальной сборной. На задней стороне футболок по-украински написали «Слава Украине!», а на изнаночной стороне — «Героям слава!». Форму игроков раскритиковали российские политики, а Российский футбольный союз пожаловался в УЕФА из-за «политических мотивов» на футболках.

В УЕФА первоначально заявили, что форма не нарушает регламента, а спустя несколько дней потребовали от сборной Украины убрать один лозунг, признанный политическим, — «Героям слава!». После этого Украинская ассоциация футбола объявила обе фразы своими официальными лозунгами.

Двойной лозунг «Слава Украине!» и «Героям слава!» активно использовали во время «Евромайдана» в Украине в 2014 году.

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