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Последний день 1/8 финала чемпионата Европы начался с классического противостояния Англия — Германия. До 75-й минуты всего несколько моментов (классных!), а там Рахим Стерлинг выводит англичан вперед, замкнув прострел Люка Шоу. Еще десять минут, и Харри Кейн забивает второй — наконец-то его первый гол на Евро. И все, сборная Германии довольно бесславно вылетает со , заканчиваются 15 лет тренерства Йоахима Лева.

Мы рассказываем это все, потому что 12% из вас сказали, что будут болеть за Германию после вылета России — сочувствуем! Больше (33%) только у Украины, и ее ждала первая в истории игра в плей-офф Евро, со Швецией. В составе нет лидера команды Руслана Малиновского, у которого откровенно не задался чемпионат. И все идет хорошо — по крайней мере, не провалили первые 15 минут, как в матче с Австрией. А дальше больше: Александр Зинченко с паса Андрея Ярмоленко мощно пробивает в дальний угол. Шведы пытаются отыграться, и кажется, ничего не получается, но Эмиль Форсберг в самом конце тайма заколачивает ответный гол дальним ударом. Ух (((Второй тайм — и «ух» становится протяжным: кажется, вот-вот шведы добьют украинцев, возьмут физической формой. Ломят шведы, но украинцы не гнутся и даже организуют несколько мощных контратак. Шведы возвращают себе мяч, но под конец атакуют все более вяло. И вот дополнительное время, два тайма по 15 минут. Уже неплохо для команды, которая точно не считалась фаворитом. На девятой минуте первого из двух экстра-таймов Маркус Даниэльссон просто срубает Артема Беседина в центре поля — и после просмотра видеоповтора судья удаляет шведа. Теперь-то у украинцев серьезное преимущество, но, кажется, у них уже нет сил. Несколько атак, но ни одной по-настоящему опасной. Похоже, дело идет к серии пенальти — обидно, это же лотерея… Но у Зинченко другие мысли: подача с фланга на почти что дебютанта сборной Артема Довбика — и тот головой замыкает — 120-я минута, 2:1!!! И всё, Украина в четвертьфинале! Играть ей там с англичанами, а другие пары: Швейцария — Испания, Бельгия — Италия, Чехия — Дания. «Молодцы!» — кричат болельщики Украины в Глазго, и с ними невозможно не согласиться.

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Вместе с вами переживал за украинцев (и за немцев, если честно) Дмитрий Карцев Фото в анонсе: Petr Josek / Getty Images