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Скоро начнутся матчи плей-офф Евро-2020. За кого вы будете болеть после того, как сборная России вылетела?

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26 июня начинаются матчи 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Сборная России, увы, вылетела с турнира, не сумев выйти из группы. За кого вы теперь будете болеть? Может быть, за Украину? Или за чемпионов мира французов? Или за Португалию, которая выиграла предыдущий Евро? Расскажите нам, а мы опубликуем результаты опроса.

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