Российский футбольный союз обратился в УЕФА из-за формы сборной Украины на Евро-2020, на которой изображен Крым

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Российский футбольный союз направил обращение в УЕФА из-за формы сборной Украины, которая будет использоваться на Евро-2020.

В службе коммуникаций РФС пояснили, что в письме «обратили внимание на использовании политических мотивов в форме сборной Украины», отметив, что это нарушает принципы УЕФА, запрещающие политические высказывания.

Футбол — это спорт, который должен всегда оставаться вне политики. На наш взгляд, согласовывая такую форму, УЕФА создает прецедент, ведь уже на следующем крупном турнире мы можем увидеть попытки других стран использовать свою экипировку для политических высказываний.

На форме сборной Украины изображен контур территории страны, который включает в себя Крым. Помимо этого, на футболки нанесен лозунг «Слава Украине — героям слава!».

Российские депутаты и дипломаты подвергли форму критике, увидев в ней политизацию и потребовали от УЕФА отреагировать на это. В самом УЕФА 7 июня официально заявили, что форма не нарушает регламента.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам проведенного на полуострове референдума. Подавляющее большинство стран мира не признало его результаты. Евросоюз, США и некоторые другие страны из-за этого ввели против России санкции.

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