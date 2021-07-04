Англия крупно обыграла Украину в четвертьфинале Евро-2020. 4:0! Коротко (по возможности)
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На полупустом стадионе Олимпико в Риме немногочисленные английские болельщики распевают свой гимн со строчкой Footballʼs coming home. Футболисты сборной Англии начинают педантично уничтожать шансы сборной Украины на победу. Первые четыре минуты они не дают украинцам сделать хотя бы касание. А затем Рахим Стерлинг рывком уходит от Николая Шапаренко на углу штрафной украинцев, делает разрезающую передачу, и капитан англичан Харри Кейн с близкого расстояния протыкает мяч в ворота — мимо вратаря Георгия Бущана. Затем англичане — как обычно на этом чемпионате — превращают игру в тягомотину. Они не играют сами и не дают играть другим (или же украинцы не могут, только обозначая пару «подходов» к штрафной без удара в створ). В атаке англичане продвигают мяч строго по флангам (где потеря не представляет большой опасности), но все же имеют пару опасных моментов, а Украина — ни одного. Второй тайм оборачивается для украинской сборной катастрофой: на первой же минуте после углового (стандарты — козырь скучной Англии) забивает головой центральный защитник Харри Макгуайр. И Кейн тут же забивает еще, завершая контратаку. Четвертый гол — тоже со стандарта — забивает вышедший на замену Джордан Хендерсон. Украина отвечает лишь «подходами» к штрафной, а Англия не отступает от тягучего футбола — и выходит в полуфинал, где 7 июля в Лондоне встретится с Данией.