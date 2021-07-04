Англия крупно обыграла Украину в четвертьфинале Евро-2020. 4:0! Коротко (по возможности)

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Robbie Jay Barratt / AMA / Getty Images

На полупустом стадионе Олимпико в Риме немногочисленные английские болельщики распевают свой гимн со строчкой . Футболисты сборной Англии начинают педантично уничтожать шансы сборной Украины на победу. Первые четыре минуты они не дают украинцам сделать хотя бы касание. А затем Рахим Стерлинг рывком уходит от Николая Шапаренко на углу штрафной украинцев, делает разрезающую передачу, и капитан англичан Харри Кейн с близкого расстояния протыкает мяч в ворота — мимо вратаря Георгия Бущана. Затем англичане — как обычно на этом чемпионате — превращают игру в тягомотину. Они не играют сами и не дают играть другим (или же украинцы не могут, только обозначая пару «подходов» к штрафной без удара в створ). В атаке англичане продвигают мяч строго по флангам (где потеря не представляет большой опасности), но все же имеют пару опасных моментов, а Украина — ни одного. Второй тайм оборачивается для украинской сборной катастрофой: на первой же минуте после углового (стандарты — козырь скучной Англии) забивает головой центральный защитник Харри Макгуайр. И Кейн тут же забивает еще, завершая контратаку. Четвертый гол — тоже со стандарта — забивает вышедший на замену Джордан Хендерсон. Украина отвечает лишь «подходами» к штрафной, а Англия не отступает от тягучего футбола — и выходит в полуфинал, где 7 июля в Лондоне встретится с Данией.

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