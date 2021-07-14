У правозащитников в Белоруссии проходят массовые обыски

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Сотрудники силовых структур днем 14 июля пришли с обысками сразу в несколько правозащитных организаций в разных городах страны.

Так, обыски начались в офисах Белорусского Хельсинкского комитета, Белорусской ассоциации журналистов, Центра правовой трансформации Lawtrend, правозащитных движений «За свободу», «Гендерные перспективы», «Территория прав», Центра экономических исследований BEROC.

Обыски также проводятся в квартирах у руководителей и представителей этих и других организаций — в Минске, Орше и Бресте.

Утром 14 июля прошли массовые обыски у представителей крупнейшего белорусского правозащитного центра «Весна». Против центра в марте было возбуждено дело по статье об организации и участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

8 июля обыски прошли у сотрудников одного из старейших независимых изданий страны «Наша нива», его сайт был заблокирован. «Наша нива» через несколько дней после обысков объявила о прекращении работы издания в Беларуси.

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