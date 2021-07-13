В Москве начали отстранять от работы сотрудников метро и водителей трамваев, отказавшихся от прививки. Они собираются подавать в суд

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Межрегиональный профсоюз работников общественного транспорта подаст коллективные иски к московскому метро и Мосгортрансу. Об этом на круглом столе КПРФ в Госдуме заявил председатель профсоюза Юрий Дашков, сообщают «Открытые медиа».

Поводом для исков стало то, что непривитых сотрудников московского метро и водителей трамваев стали отстранять от работы без оплаты пропущенных дней. Речь идет о тех сотрудниках, которые отказались подписать обязательство о вакцинации в одном из приложений к трудовому договору.

По словам Дашкова, только в их профсоюз обратились за помощью 10 человек. «На самом деле их больше, хотя и отстранять собирались только с 15-го [июля]», — заявил Дашков «Открытым медиа».

Глава профсоюза написал письмо в КПРФ с просьбой оказать содействие в «восстановлении нарушенных прав» работников метро и трамвайных линий. В письме он заявил, что транспортники уже начали обсуждать забастовку. В КПРФ заявили, что партия поддержит отстраненных работников.

Глава независимого профсоюза ГУП «Московский метрополитен» Николай Гостев сообщил «Открытым медиа», что к ним обратились за помощью четыре непривитых сотрудника метро, которых отстранили от работы без сохранения зарплаты. Один из них не смог привиться из-за противопоказаний, остальные отказались по собственному желанию. Все они хотят судиться с работодателем, заявил Гостев.

Обязательную вакцинацию работников определенных сфер с середины июня ввели Москва и еще 27 регионов России. Срок прививки первым компонентом вакцины — 15–31 июля.

В Москве работодателям разрешили отстранять от работы непривитых сотрудников. Кремль заявил, что люди без иммунитета к коронавирусу «не смогут работать на всех участках».

По данным опроса сервиса Superjob, результаты которого 13 июля опубликовал РБК, 11% россиян столкнулись с отказами в приеме на работу из-за отсутствия прививки от коронавируса.

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