Полиция закрыла дело о пропаганде наркотиков в клипах Моргенштерна

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Управление МВД по Москве прекратило административное производство по делу о возможной пропаганде наркотиков в четырех клипах рэпера Моргенштерна, размещенных в интернете.

Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, музыкант избежал судебного разбирательства по итогам проверки, проведенной отделом МВД по контролю за оборотом наркотиков. «Указанные в заявлении композиции Моргенштерн никогда не размещал ни в каких медиаресурсах. По результатам проверки соответствующим органом принято решение о прекращении производства по делу», — рассказал собеседник агентства.

Адвокат исполнителя Сергей Жорин подтвердил «Открытым медиа» прекращение административного дела. «В рамках административного расследования была назначена экспертиза Центра наркологии при Депздраве, которая не выявила пропаганды в его произведениях и не установила необходимости проводить дополнительные и повторные экспертизы», — пояснил юрист.

Источник ТАСС добавил, что речь идет о композициях Моргенштерна «Smoke», «Виски на завтрак», «Красное вино фристайл» и «Я курю траву». В ходе административного расследования «лицо, разместившее в сети композиции, ставшие предметом полицейской проверки, установить не удалось», сказал он. Кто именно пожаловался в полицию на клипы, не уточняется.

В начале июня Зюзинский суд Москвы оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч рублей, усмотрев пропаганду наркотиков в клипах рэпера «Розовое вино — 2» и «Family».

До этого в конце мая Лига безопасного интернета попросила прокуратуру проверить на пропаганду наркотиков новый альбом Моргенштерна «Million Dollar: Happiness». В марте эта же организация обращалась с аналогичным требованием относительно старых альбомов рэпера.

Также прокуратура Москвы проверяет на возможное оскорбление чувств верующих клип Моргенштерна и DJ Smash «Новая волна». В декабре в Санкт-Петербурге прокуратура просила суд запретить песню Моргенштерна «Я съел деда». Позже ведомство отказалось от этого требования.

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