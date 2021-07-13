Google предложил «Царьграду» мировую, проиграв иск о блокировке телеканала на ютьюбе

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Арбитражный суд отложил рассмотрение жалобы Google на решение суда первой инстанции о блокировке ютьюб-аккаунта «Царьграда» для «мирного урегулирования спора». Об этом «Ведомостям» рассказал управляющий партнер адвокатского бюро Art de Lex Дмитрий Магоня, представляющий интересы владельца «Царьграда».

Ходатайство об отсрочке подала сама корпорация Google. В нем говорится, что ход переговоров дает основания предполагать мирное завершение спора. Представителям сторон нужно время, чтобы сформулировать позиции по всем спорным моментам и «выйти на исполнимые договоренности», сказано в ходатайстве.

В ходатайстве Google подчеркивается, что оно «не является признанием юрисдикции российских судов на рассмотрение спора», а «американский ответчик оставляет за собой право возражать против признания и приведения в исполнение» решений российских судов.

В июле 2020 года видеохостинг YouTube (принадлежит Google) заблокировал аккаунт «Царьграда» без возможности восстановления в связи с нарушением «законов о санкциях и правил торговли». Основатель телеканала Константин Малофеев с 2014 года находится под санкциями США.

«Царьград» подал иск о незаконности блокировки и в апреле 2021 года выиграл его в московском суде. Суд вынес решение на основании принятой в 2020 году нормы, которая относит споры с участием лиц, попавших под иностранные санкции, к исключительной компетенции российских судов.

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