Московский суд обязал Google разблокировать ютьюб-канал «Царьграда»

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск телеканала «Царьград», поданный к компании Google из-за блокировки аккаунта телеканала в ютьюбе. Об этом, как пишут «Ведомости», сообщил управляющий партнер Art de Lex Дмитрий Магоня, представляющий интересы владельца телеканала Константина Малофеева.

В карточке дела на сайте арбитражного суда на момент публикации этой заметки отсутствовала информация о том, что иск удовлетворен. При этом в материалах суда сказано, что 13 апреля действительно должно было пройти заседание по этому делу.

Пресс-секретарь Константина Малофеева Валерий Рукобратский сообщил «Интерфаксу», что суд удовлетворил иск к Google в полном объеме, постановил восстановить аккаунт «Царьграда», а также признал недействительным отказ Google от договора на монетизацию размещаемого контента. «То есть это значит, что они должны вернуть нам деньги за монетизацию нашего контента», — сказал Рукобратский.

В компании Google пока не комментировали решение суда.

В июле 2020 года YouTube заблокировал аккаунт «Царьграда» без возможности восстановления в связи с нарушением «законов о санкциях и правил торговли». Основатель телеканала Константин Малофеев с 2014 года находится под санкциями США.

«Царьград» начал вещание в 2015 году. Его основал бизнесмен Константин Малофеев, которого называли причастным к финансированию сепаратистов на востоке Украины. По словам Малофеева, «Царьград» задуман как «трибуна и голос русского православного большинства». Канал составлял «список русофобов года» и предлагал оплатить «мужеложцам и извращенцам» билет за границу.