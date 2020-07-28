YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград» без возможности восстановления

Обновление: Аккаунт «Царьграда» был заблокирован в связи с нарушением «законов о санкциях и правил торговли», сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе YouTube. Основатель телеканала Константин Малофеев с 2014 года находится под американскими санкциями.

Видеосервис YouTube, который принадлежит корпорации Google, заблокировал аккаунт российского телеканала «Царьград». Об этом канал сообщил в своих соцсетях.

«Царьград» выложил скриншот уведомления о блокировке аккаунта канала на Google. «Ваш аккаунт Google был отключен и не может быть восстановлен, так как нарушил экспортное законодательство», — говорится в уведомлении.

Канал обратится в суд из-за блокировки. «Мы не получали ни предупреждений, ни уведомлений, ни страйков от YouTube. Более того, администрация сервиса и сейчас не объясняет причины блокировки. С нами просто не выходят на связь, поэтому конфликт мы планируем решать в суде», — заявила главный редактор «Царьграда» Дарья Токарева.

«Царьград» начал вещание в 2015 году. Его основал бизнесмен Константин Малофеев, которого называли причастным к финансированию сепаратистов на востоке Украины. По словам Малофеева, «Царьград» был задуман как «трибуна и голос русского православного большинства». Канал составлял «список русофобов года» и предлагал оплатить «мужеложцам и извращенцам» билет за границу.

С декабря 2017 года «Царьград» прекратил вещание в кабельных и спутниковых сетях и стал транслировать программы только в интернете. Ютьюб-канал «Царьграда» имел более миллиона подписчиков.

YouTube ранее уже блокировал каналы российских провластных медиа. В 2018 году под блокировку попал аккаунт провластного РИА ФАН, в мае 2020 года были удалены аккаунты канала «Крым 24», изданий Anna News и News-Front.