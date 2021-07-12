Полиция Гаити объявила об аресте ключевого подозреваемого в убийстве президента. Это гаитянин из США, заявлявший о своих президентских амбициях

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Начальник полиции Гаити Леон Шарль заявил об аресте ключевого подозреваемого по делу об убийстве президента страны Жовенеля Моиза. Об этом сообщает The New York Times.

Это 63-летний гаитянин Кристиан Эммануэль Санон, который, как пишет Associated Press, жил в США. Публичные коммерческие документы из Флориды свидетельствуют, что он зарегистрировал более 20 компаний, связанных с разными сферами — от медицины до недвижимости.

По словам Шарля, Санон нашел наемников через венесуэльскую охранную компанию CTU, находящуюся в США, и в июне прилетел на Гаити на частном самолете «с политическими целями».

Изначально наемникам было сказано, что они должны охранять Санона. Но позднее одному из членов отряда выдали ордер на арест президента Гаити Жовенеля Моиза.

Шарль заявил, что один из наемников связался с Саноном после убийства Моиза. «Он связался с двумя другими людьми, которых мы считаем организаторами убийства президента», — добавил Шарль, не раскрыв личности этих двух людей.

При обыске в доме Санона на Гаити были найдены коробки с патронами, детали огнестрельного оружия и автомобильные номерные знаки Доминиканы, которая граничит с Гаити.

Как отмечает The New York Times, в в 2011 году Санон выложил на ютьюб ролик под названием «Доктор Кристиан Санон — лидерство для Гаити», в котором заявил о своих амбициях возглавить страну.

Президент Гаити Жовенель Моиз был убит в своей резиденции ночью 7 июля. Его жена получила огнестрельные ранения и была доставлена на лечение в США.

Власти Гаити заявили, что в убийстве участвовали 28 наемников из Колумбии и США. Большинство из них были задержаны, пятерым удалось сбежать, трое были убиты в перестрелке с полицией.

В связи с убийством президента власти Гаити попросили США направить в страну ограниченный контингент войск для защиты критически важных объектов инфраструктуры.

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