Власти Гаити попросили США и ООН ввести в страну войска после убийства президента

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Власти Гаити обратились к США с просьбой направить в страну ограниченный контингент войск для защиты критически важных объектов инфраструктуры после убийства президента Жовенеля Моиза.

В правительстве Гаити отметили, что сделали запрос о военной помощи после того, как президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен заявили о готовности помочь стране.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США в ближайшее время отправят на Гаити высокопоставленных сотрудников ФБР, чтобы понять, какую помощь можно оказать. При этом, как пишет Reuters, планов направлять военных в Гаити у Вашингтона нет.

С аналогичной просьбой о введении воинского контингента власти Гаити обратились в ООН. Там сообщили, что решение о вводе войск под эгидой организации может принять только Совет Безопасности.

Президент Гаити Жовенель Моиз был убит в результате нападения на его резиденцию в ночь на 7 июля. По данным властей страны, атаку осуществили наемники из Колумбии и США. В чьих интересах они действовали — неизвестно.

В Гаити в последние несколько месяцев продолжался серьезный политический кризис, вызванный противостоянием президента и парламента. На фоне слабости власти в стране значительно выросла преступность и влияние уличных банд, объявивших «партизанскую войну» правительству.

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