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Военные охраняют госпиталь, куда была доставлена супруга президента Гаити, получившая ранения при нападении Valerie Baeriswyl / AFP / Scanpix / LETA

На Гаити убили президента страны Жовенеля Моиза. Он погиб в результате нападения вооруженных преступников на его резиденцию в столице страны Порт-о-Пренсе, которое произошло в ночь на 7 июля. При нападении также получила огнестрельные ранения супруга президента Мартин Моиз. Первоначально появились сообщения о том, что она умерла в больнице, однако позже власти официально это опровергли. О том, в каком состоянии она находится, не сообщается.

Кто совершил покушение, неизвестно. Нападавшие скрылись, и пока неясно, было ли их мотивом ограбление или это политическое убийство. В заявлении исполняющего обязанности премьер-министра страны Клода Жозефа лишь указывалось, что преступники говорили на испанском и английском — оба эти языка не являются официальными на Гаити.

Власти Гаити объявили военное положение. Клод Жозеф призвал нацию объединиться в тяжелый момент, а также подчеркнул, что армия и правительство контролируют ситуацию в стране. Аэропорт в Порт-о-Пренсе с утра перестал принимать международные рейсы, хотя официально о его закрытии не сообщалось. Доминиканская республика — единственное государство, имеющее сухопутную границу с Гаити, — объявила о ее немедленном закрытии.

Жовенель Моиз возглавлял Гаити с 2016 года. В 2018 году на Гаити начался коррупционный скандал, приведший к попытке импичмента Моиза, протестам с требованиями его отставки и срыву парламентских выборов, запланированных на 2019 год. Страна фактически осталась без парламента, а новые законодательные инициативы оформлялись как указы президента. На этом фоне Моиз попытался провести реформу Конституции, расширяющую его полномочия. Оппозиция в ответ обвинила его в попытке узурпации власти. Из-за начавшейся пандемии ковида референдум о поправках к Конституции так и не был проведен.

В феврале кризис на Гаити обострился — оппозиция утверждала, что у Моиза закончился пятилетний президентский срок, отсчитывая его с 7 февраля 2016 года, когда он начал управлять страной в статусе исполняющего обязанности. Сам Моиз отсчитывал этот срок с 7 февраля 2017 года, когда он формально принял присягу президента. В день, когда, по версии оппозиции, его срок истекал, он объявил о предотвращении попытки переворота. Несколько десятков человек были арестованы.

Гаити — беднейшая страна Карибского бассейна, более 60% ее населения живут за чертой бедности. Политическая нестабильность в ней продолжается десятилетиями. С момента свержения в 1986 году режима диктатора Жан-Клода Дювалье в стране произошли несколько военных переворотов и мятежей; с 2004 по 2019 год в стране находились миротворцы ООН. В 2010 году в результате землетрясения на Гаити погибли 222 тысячи человек (2% населения страны), многие районы оказались разрушены, что дополнительно ухудшило бедственное экономическое положение страны.

На фоне бедности и политической нестабильности в последние месяцы на Гаити все более усиливаются позиции повстанческих и преступных группировок, которые занимаются грабежами и контролируют целые районы Порт-о-Пренса и других крупных городов страны. Две недели назад коалиция из девяти крупнейших группировок объявила о начале «революции» против политических и бизнес-элит Гаити.

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