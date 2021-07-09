Власти Гаити обвинили в убийстве президента наемников из Колумбии и США

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В состав вооруженного отряда, убившего президента Гаити Жовенеля Моиза, входили по меньшей мере 26 граждан Колумбии и двое граждан США гаитянского происхождения. Об этом заявил начальник полиции Гаити Леон Шарль, передает Associated Press.

15 колумбийцев и двое американцев были задержаны. Три человека были убиты полицией, еще восемь сбежали. Ранее сообщалось об убийстве четверых участников нападения на дом Моиза.

Власти Колумбии заявили, что по меньшей мере шестеро подозреваемых в убийстве президента Гаити были отставными военнослужащими, и пообещали помощь в расследовании.

Госдепартамент США заявил, что знает о задержании двух американских граждан в Гаити, но отказался от других комментариев. Известно, что один из американцев называл себя бывшим охранником посольства Канады в Порт-о-Пренсе.

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