Полиция Гаити застрелила четверых подозреваемых в убийстве президента страны. Еще двоих задержали

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Полиция Гаити обнаружила подозреваемых в убийстве президента страны Жовенеля Моиза и вступила с ними в перестрелку, сообщил руководитель Национальной полиции страны Леон Шарль.

По его словам, участники спецоперации в столице страны Порт-о-Пренсе убили четверых подозреваемых и задержали еще двоих, а также освободили троих полицейских, которых взяли в заложники. Столкновения продолжаются.

Президента Гаити Жовенеля Моиза убили в ночь на 7 июля в его резиденции. В результате нападения также серьезно пострадала его жена, ее доставили на лечение во Флориду.

Исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф говорил, что нападавшие маскировались под американских агентов по борьбе с наркотиками. Посол Гаити в Вашингтоне Эдмон Бокши в то же время заявил, что президента убили не американские агенты, а «профессиональные наемники». Во время нападения Жовенель Моиз получил 12 огнестрельных ранений. После его убийства на Гаити объявили военное положение.

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