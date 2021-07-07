Гражданин Австрии попросил Бастрыкина помочь вернуть ему детей от суррогатной матери из Сыктывкара

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Гражданин Австрии, участвующий в программе суррогатного материнства как генетический родитель, попросил главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина помочь оформить на его имя двух девочек-близняшек, которых суррогатная мать из России после родов отдала органам опеки. Об этом ТАСС сообщил адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы австрийца.

Иностранец, чье имя не называется, требует возбудить уголовное дело о мошенничестве и вымогательстве в отношении сотрудников «Санкт-Петербургского агентства репродуктивных технологий» («СПАРТа») и «Василеостровской клиники репродукции» NGC clinic.

Трунов рассказал, что его клиент в рамках программы суррогатного материнства передал 115 тысяч евро двум сотрудникам российских клиник, биологической матери девочек и няне. В клиниках обещали оформить документы, в том числе свидетельства о рождении детей, но спустя год не сделали этого.

Кроме того, утверждается в заявлении, суррогатная мать и няня «после вымогательства и шантажа» не получили от генетического отца дополнительных денег — и передали детей в органы опеки Сыктывкара. Адвокат добавил, что сотрудники клиники вымогают у отца детей еще 7,5 тысячи евро «под угрозой передать их в детский дом и обратиться в СМИ».

В июне группа депутатов и сенаторов во главе с вице-спикером Госдумы Петром Толстым внесла на рассмотрение парламента законопроект, запрещающий гражданам других стран пользоваться в России услугой суррогатного материнства.

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