В Москве пришли с обыском в штаб соратника Навального Олега Степанова
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
Сотрудники правоохранительных органов Москвы пришли с обыском в избирательный штаб бывшего главы московского штаба Алексея Навального Олега Степанова, который собирается баллотироваться в Госдуму. Об этом сообщает телеграм-канал «Олег Степанов. Команда».
Обыск проводят по уголовному делу о создании некоммерческой организации, посягающей на права граждан. Ранее это дело возбудили против Навального и его соратников, главы ФБК Ивана Жданова и бывшего руководителя региональных штабов политика Леонида Волкова.
Это давление на нашу кампанию — Олег под домашним арестом, нам незаконно не дают открыть счет, а теперь еще и обыски с очевидным изъятием личной техники сотрудников.
Уголовное дело в отношении Навального, Волкова и Жданова о создании организации, посягающей на личность и права граждан, возбудили в феврале, но известно о нем стало только в апреле. Дело возбудили по статье, которая входит в список статей Уголовного кодекса, осужденным по которым нельзя баллотироваться на любые выборные должности в течение пяти лет после снятия или погашения судимости.
Олег Степанов — бывший координатор московского штаба Алексея Навального. С января он находится под домашним арестом по «санитарному делу». В июне избирательная комиссия отказалась зарегистрировать счет для Олега Степанова, необходимый для сбора подписей перед выборами в Госдуму, обосновав это «законом против ФБК».