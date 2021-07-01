В Москве пришли с обыском в штаб соратника Навального Олега Степанова

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Сотрудники правоохранительных органов Москвы пришли с обыском в избирательный штаб бывшего главы московского Олега Степанова, который собирается баллотироваться в Госдуму. Об этом сообщает телеграм-канал «Олег Степанов. Команда».

Обыск проводят по уголовному делу о создании некоммерческой организации, посягающей на права граждан. Ранее это дело возбудили против Навального и его соратников, главы Ивана Жданова и бывшего руководителя региональных штабов политика Леонида Волкова.

Уголовное дело в отношении Навального, Волкова и Жданова о создании организации, посягающей на личность и права граждан, возбудили в феврале, но известно о нем стало только в апреле. Дело возбудили по , которая входит в список статей Уголовного кодекса, осужденным по которым нельзя баллотироваться на любые выборные должности в течение пяти лет после снятия или погашения судимости.

Олег Степанов — бывший координатор московского штаба Алексея Навального. С января он находится под домашним арестом по . В июне избирательная комиссия отказалась зарегистрировать счет для Олега Степанова, необходимый для сбора подписей перед выборами в Госдуму, обосновав это .

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