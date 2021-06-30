«Всё живет, всё работает». Дмитрий Песков заявил, что российскому бизнесу не нужна массированная помощь

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в эфире телеканала «России 24», что российскому бизнесу не нужна помощь, поскольку ситуация в стране отличается от той, что была в 2020 году.

В прошлом году мы же закрывались и у нас был локдаун. И мы с вами сидели по домам, останавливалась экономика и так далее. Это требовало точечных мер помощи. <…> Сейчас экономика работает. Да, трудности продолжаются, продолжаются, как после землетрясения, афтершоки. Это тоже в экономике продолжается, но тем не менее ситуация другая: всё живет, всё работает, испытывает проблемы, но это уже не требует такой массированной помощи.

В ходе беседы Песков, описывая ситуацию в российской экономике, сказал: «Естественно, кризис есть кризис». При этом он отметил, что «динамика улучшается», а Россия начинает выходить из кризиса.

В 2020 году после начала пандемии коронавируса российские власти ввели несколько мер поддержки граждан и бизнеса. Среди них — выплаты людям, оставшимся без работы, возврат налога самозанятым, льготные кредиты для бизнеса, снижение страховых взносов с зарплат сотрудников малого и среднего бизнеса. Экономисты критиковали правительство, считая принятые меры поддержки недостаточными.

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