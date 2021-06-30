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За минувшие сутки в России от коронавируса умерли 669 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. Это новый суточный рекорд с начала пандемии. Предыдущий — 652 умерших за сутки — был зафиксирован накануне.

По состоянию на утро 30 июня, в России выявлены 21 042 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших достигло 5 514 599 человек.

Больше всего заболевших в Москве (+5823 человека за сутки), Подмосковье (+2583) и Петербурге (+1503).

Выздоровели в общей сложности 5 000 393 человек, в том числе 16 356 пациентов выписались из больниц за последние сутки.

С начала июня в России наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, вызванный штаммом . На этом фоне в ряде регионов России ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан.

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