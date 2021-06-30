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Роскомнадзор подал иск к Евгению Антипову — основателю популярного телеграм-бота «Глаз Бога», который ищет информацию о людях по базам данных. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исковое заявление Роскомнадзора, поступившее в Таганский суд Москвы.

В исковом заявлении Роскомнадзор заявил, что «Глаз Бога» нарушает права граждан «посредством доступа неопределенного круга лиц к их персональным данным без их соответствующего согласия», и потребовал признать деятельность сервиса незаконной.

Представитель «Глаза Бога» Сергей Каленик заявил, что юристы сервиса уже «частично ознакомились» с иском и считают его необоснованным. Он добавил, что «Роскомнадзор не берет трубки и не отвечает на письма, поэтому даже не понимаем, в чем претензия». Если ведомству удастся запретить работу телеграм-бота, его команда предложит альтернативные решения «строго в рамках требований государственных органов», заверил Каленик.

Если суд встанет на сторону Роскомнадзора, бот может быть заблокирован операторами связи, а его администраторам грозит штраф от 60 до 100 тысяч рублей за незаконную обработку персональных данных. Если же будет установлено нарушение неприкосновенности частной жизни, администраторам бота может грозить до пяти лет лишения свободы.

«Глаз Бога» использовал для поиска как открытые источники, так и базы, нелегально утекшие в интернет.

В марте Роскомнадзор обратился к администрации Telegram c требованием заблокировать «Глаз Бога». Мессенджер выполнил требование ведомства, но «Глаз Бога» сделал копии своей площадки и восстановил работу через неделю. Тогда же администраторы бота заявили, что сделали его работу законной.

В апреле в квартире Евгения Антипова прошли обыски. После этого Антипов заявил изданию Baza, что «Глаз Бога» удалил все данные, которые могли использоваться для «пробива» силовиков.

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